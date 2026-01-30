24 قتيلاً وجريحاً في هجوم قرب مخزون يورانيوم بالنيجر

شفق نيوز- نيامي

أعلن التلفزيون الحكومي في النيجر، يوم الجمعة، إصابة 4 جنود ومقتل 20 مسلحاً واعتقال 11 آخرين معظمهم أصيبوا بجروح في هجوم شنوه على العاصمة نيامي وفق الوكالة الألمانية "د ب أ".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلى حد اللحظة.

وفي التفاصيل، اقترب منفذو الهجوم المجهولون الذين شنوا هجوماً على نيامي، من مخزون اليورانيوم الذي تم نقله من منجم تابع لشركة "أورانو" الفرنسية.

وسُمع دوي أسلحة نارية وانفجارات بالقرب من مطار "ديوري هاماني" الدولي في نيامي في وقت مبكر أمس الخميس، بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وتقع المنشأة بالقرب من قاعدة تابعة لسلاح الجو، حيث قالت "فرانس برس" إنه جرى تخزين مسحوق اليورانيوم المركز المعروف باسم "يلوكيك" أوائل الشهري الجاري.

واستولت القيادة العسكرية في النيجر على منجم "سومير" التابع لشركة أورانو في 2024، بعدما اتهمت الشركة النووية الفرنسية بالتخطيط لوقف العمليات وبيع أسهمها دون اتباع إجراءات ملائمة.

وفي وقت لاحق، نقلت النيجر اليورانيوم من الموقع رغم صدور حكم عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، بمنعها من اتخاذ مثل تلك الخطوة. وأثارت تحركاتها المخاوف بشأن نقل المادة المشعة براً من خلال المناطق التي يسيطر عليها الجهاديون".