سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

24 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-09T08:49:15+0000
24 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ سجلت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم السبت، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة في المناطق التي تديرها.

وقال جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية، التي يقودها الكورد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات توزعت بواقع 13 للذكور و11 للإناث.

وبين أن الإصابات الجديدة بواقع 8 في ديرك (المالكية) و7 في قامشلو، و4 في الحسكة، و2 في الشهباء، وإصابة واحدة في كل من: كركي لكي (معبدة)، وتربسبيه (القحطانية)، والرقة، مشيراً إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.

وأوضح مصطفى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة، بلغ 8227 حالة مؤكدة، منها 283 حالة وفاة، و1158 حالة شفاء.

related

تسجيل 51 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا في شمال شرقي سوريا

Date: 2020-12-26 16:05:40
تسجيل 51 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا في شمال شرقي سوريا

إجراءات خليجية عاجلة للتعامل الوقائي مع كورونا

Date: 2020-02-19 22:34:42
إجراءات خليجية عاجلة للتعامل الوقائي مع كورونا

امريكا.. وفاة شخص كل 33 ثانية بفيروس كورونا

Date: 2020-12-22 05:52:46
امريكا.. وفاة شخص كل 33 ثانية بفيروس كورونا

ايران تعلن حالة الوفاة 124 بفيروس كورونا

Date: 2020-03-06 13:27:01
ايران تعلن حالة الوفاة 124 بفيروس كورونا

إسرائيل تحجر 282 شخصاً خوفا من إصابتهم بكورونا

Date: 2020-02-23 14:02:37
إسرائيل تحجر 282 شخصاً خوفا من إصابتهم بكورونا

الصحة العالمية تكشف حصيلة الجائحة بالارقام في 2020

Date: 2021-01-01 06:02:26
الصحة العالمية تكشف حصيلة الجائحة بالارقام في 2020

الصين تسجل رقماً قياسياً جديداً لضحايا "كورونا"

Date: 2020-02-01 07:21:42
الصين تسجل رقماً قياسياً جديداً لضحايا "كورونا"

موقف "متناقض" لترامب بشأن لقاح كورونا

Date: 2020-12-14 06:03:56
موقف "متناقض" لترامب بشأن لقاح كورونا