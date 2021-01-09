24 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ سجلت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم السبت، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة في المناطق التي تديرها.

وقال جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية، التي يقودها الكورد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات توزعت بواقع 13 للذكور و11 للإناث.

وبين أن الإصابات الجديدة بواقع 8 في ديرك (المالكية) و7 في قامشلو، و4 في الحسكة، و2 في الشهباء، وإصابة واحدة في كل من: كركي لكي (معبدة)، وتربسبيه (القحطانية)، والرقة، مشيراً إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.

وأوضح مصطفى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة، بلغ 8227 حالة مؤكدة، منها 283 حالة وفاة، و1158 حالة شفاء.