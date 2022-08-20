23 قتيلا و8 مفقودين جراء فيضانات في الصين

شفق نيوز/ أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة تشينغهاي في شمال غرب الصين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة السيول الجبلية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت المقاطعة إلى 23 شخصا حتى مساء الجمعة، بينما لا يزال ثمانية آخرون في عداد المفقودين.

وأشار مقر الاستجابة الطارئ للكارثة إلى تضرر أكثر من 6000 مقيم في ست قرى في محافظة داتونغ ذاتية الحكم لقوميتي هوي و تو جرّاء الكارثة الطبيعية، لافتا إلى إيواء حوالي 1500 شخص في ملاجئ مؤقتة في مدرستين محليتين، وفقا لوكالة "شينخوا.

واجتاحت الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ الساعة 10:25 ليل الأربعاء الماضي، اجتاحت محافظة داتونغ، متسببة بحلول منتصف ليل الخميس الماضي بحدوث فيضانات وانزلاقات طينية وتغيير في مسارات بعض الأنهار، قبل أن تضرب القرى المحيطة.