23 قتيلاً وجريحاً في سلسلة تفجيرات تهز مدينة أفغانية

شفق نيوز/ قال مصدران في مدينة جلال أباد إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 20 آخرون بسلسلة تفجيرات في المدينة الواقعة شرق أفغانستان اليوم السبت.

وأضاف المصدران، اللذان قالا إنهما حصلا على المعلومات من مستشفيات وشهود، أن القتلى سقطوا في سلسلة من خمسة تفجيرات، وفق ما نقلت رويترز.

وذكر أحد المصدرين أن أفرادا من طالبان كانوا بين الضحايا، وقال الثاني إن التفجيرات استهدفت عربات تابعة لطالبان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات. وجلال أباد هي عاصمة إقليم ننكرهار معقل تنظيم داعش الذي نشط منذ سقوط كابول في أيدي طالبان.

كانت سلسلة تفجيرات وقعت عند مطار كابول في 26 أغسطس/آب وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها قد أودت بحياة أكثر من 180 شخصا، وهذه الهجمات كانت من بين الأكثر دموية خلال عقدين من الاحتلال الأمريكي للبلاد.