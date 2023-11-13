2200 زلزال خلال 38 ساعة تضرب جزيرة في أيسلندا

شفق نيوز/ اضطر المسؤولون في أيسلندا إلى إغلاق بحيرة بلو لاغون الشهيرة أمام الزوار، بسبب بعض الاضطرابات التي تشهدها المنطقة المحيطة بها.

وتعد البحيرة مقصدًا يتوجه إلى السياح من مختلف دول العالم، باعتباره موقعًا للاستجمام الصحي.

وتقع البحيرة في شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غربي البلاد، التي تضم مطار كيفلافيك الدولي الرئيسي.

وتُعرف شبه الجزيرة بنشاطها الزلزالي، وبها واد متصدع وحقول من الحمم البركانية بحسب ما نقلته "CNN".

وكشف مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا أنه جرى رصد 1400 هزة أرضية خلال 24 ساعة فقط، بخلاف 800 زلزال آخر خلال 14 ساعة من يوم الجمعة الماضي.

وبلغت 7 هزات أرضية يوم الخميس 4 درجات على مقياس ريختر، فيما وصلت أقواها 4.8 درجة على مقياس ريختر، وهو أشد زلزال منذ بدء النشاط الزلزالي نهاية الشهر الماضي بحسب مكتب الأرصاد.

تتابع الأحداث، دفع المسؤولين إلى إغلاق البحيرة أمام الزوار لمدة أسبوع كامل، وهذا وسط مخاوف من ثوران بركان فاجرادالسفيال الذي كان نشطًا لآخر مرة في الفترة ما بين 10 يوليو/ تموز إلى 8 أغسطس/ آب خلال العام الجاري.