200 جندي إسرائيلي يهددون بوقف الخدمة العسكرية في غزة

شفق نيوز/ هدد 200 جندي إسرائيلي، يوم الثلاثاء، بوقف الخدمة العسكرية في قطاع غزة في حال لم تقم حكومة بنيامين نتنياهو بإتمام صفقة إعادة الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الجنود وقعوا على رسالة تلوح بوقف الخدمة العسكرية بقطاع غزة، ضمن مبادرة أطلقها مجموعة من جنود الاحتياط تحت اسم "جنود من أجل المختطفين"، وهي مفتوحة للتوقيع إلكترونياً على موقعها منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

وأشارت الوكالة التركية إلى أنه تم توجيه هذه الرسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.

وبحسب موقع المبادرة، فقد وقّع 200 جندي على الرسالة بالإضافة لآلاف المدنيين كمؤيدين لها.

وجاء في نص الرسالة "نحن، جنود الاحتياط والجنود العاديين والضباط، نعلن بموجب هذا أننا لا نستطيع الاستمرار في ظل هذه الظروف. إن الحرب في غزة تحكم على إخواننا وأخواتنا المختطفين بالإعدام".

وتابع الجنود وفق ما جاء في الرسالة "تطوعنا على الفور للقتال وإنقاذ الرهائن المحتجزين في غزة" بعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافوا "من الواضح الآن، أن استمرار الحرب في غزة لا يؤخر عودة الرهائن فحسب، بل ويعرض حياتهم للخطر أيضاً: فقد قُتل العديد من الرهائن بقصف قوات الدفاع الإسرائيلية، أكثر بكثير من أولئك الذين تم إنقاذهم في العمليات العسكرية".

وأكدوا "نحن الذين خدمنا وما زلنا نخدم بإخلاص، مجازفين بحياتنا، نعلن بموجب هذا أنه إذا لم تغير الحكومة مسارها على الفور وتعمل على تأمين صفقة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، فلن نتمكن من الاستمرار في الخدمة".

وأشار الجنود إلى أنه "بالنسبة لبعضنا، تم تجاوز الخط الأحمر بالفعل. يقترب بسرعة اليوم الذي سنتوقف فيه بقلوب مكسورة عن تقديم الخدمة".

وناشدت الرسالة الحكومة الإسرائيلية بـ"التوقيع على صفقة الآن لإنقاذ الرهائن الأحياء"، وفق نصها.

ومن المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، اليوم الثلاثاء "للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس"، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، أمس الاثنين.