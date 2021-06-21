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20 ألف لاجئ عراقي يعيش في إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-21T10:23:52+0000
20 ألف لاجئ عراقي يعيش في إيران

شفق نيوز / أعلنت إيران، يوم الاثنين، احتضانها لعشرين ألف لاجئ عراقي، في البلاد، فيما لفتت إلى أن استضافتها لـ800 ألف لاجئ وضعها بالمرتبة العاشرة بهذا الملف، وفق تقرير أممي.

وتحتل ایران المرتبة العاشرة في العالم في استضافة اللاجئين، وفقًا لتقریر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للعام الماضي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية، "یعیش في البلاد 780 ألف لاجئ من أفغانستان و20 ألف لاجئ عراقي.

يشار إلى أن تركيا تستضیف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، بواقع 3.7 مليون لاجئ، فيما تحتل كولومبيا المرتبة الثانية إذ يبلغ عدد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ فیها  2.7 ملیون شخص.

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