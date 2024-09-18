20 قتيلاً و450 جريحاً حصيلة جديدة لموجة الإنفجارات اللاسلكية الثانية في لبنان

شفق نيوز/ ارتفع عدد قتلى موجة التفجيرات التي طالت أجهزة لاسلكية في لبنان، الأربعاء، إلى 20 شخصا وإصابة أكثر من 450 آخرين بجروح.

وقالت وزارة الاتصالات اللبنانية في بيان، الأربعاء، إن "إسرائيل فجرت أجهزة Icom V82 يستخدمها عناصر من حزب الله".

وأعلنت الوزارة أن "أجهزة Icom V82 التي تم تفجيرها، لم يتم شراؤها عن طريق الوكيل، ولم يتم ترخيصها من قبل وزارة الاتصالات، علما بأن الترخيص يتم بعد أخذ موافقة الأجهزة الأمنية".

وجاء ذلك بعد يوم واحد من مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 2800 آخرين بانفجارات أجهزة "بيجر" يستخدمها عناصر حزب الله أثناء تواجدهم في أماكن متفرقة، بعضها عامة، داخل لبنان.