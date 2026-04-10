20 قتيلاً ومصاباً بهجوم لمسلحين في أفغانستان

شفق نيوز- كابول

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، يوم الجمعة، مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين في هجوم لمسلحين استهدف مدنيين في موقع ترفيهي بولاية هرات غربي البلاد.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، عبد المتين قاني، في تدوينة على منصة إكس: "تفيد المعلومات الأولية بمقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين، بعضهم بحال حرجة".

وأوضح قاني، أن "مسلحين مجهولي الهوية كانوا يستقلون دراجات نارية" استهدفوا مدنيين قرب قرية تقع جنوب غرب مدينة هرات.

وفي السياق نفسه، قال رئيس دائرة الإعلام في هرات، مولوي أحمد الله متقي، إن الهجوم وقع عند أطراف مزار سيد محمد آغا الشيعي.

وأضاف متقي في بيان صادر عن مكتبه أن "قوات الأمن استجابت للحادث فور وقوعه واعتقلت مشتبها به، والجهود مستمرة لتحديد هوية بقية الجناة واعتقالهم".

وأشار متقي إلى حصيلة مختلفة، إذ أفاد بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وتشهد البلاد هجمات متفرقة منذ عودة سلطات طالبان إلى الحكم في العام 2021، بما في ذلك انفجار في مطعم صيني بالعاصمة كابول في كانون الثاني/ يناير الماضي أوقع 7 قتلى على الأقل.

وتعهدت سلطات طالبان إعادة إرساء الأمن في البلاد بعد نزاع استمر عقوداً من الزمن.