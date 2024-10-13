عشرات الجرحى بمسيّرة ضربت جنوب حيفا.. وحزب الله: استهدفنا لواء غولاني

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بسقوط عشرات الجرحى باستهداف طائرة مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني، على منطقة بنيامينا جنوب حيفا.

وقالت وسائل اعلام إسرائيلية: إن "مسيرة سقطت قرب بنيامينا جنوب حيفا ما أسفر عن أكثر من 67 مصابا بعضهم جروحه خطيرة".

في حين أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن "هجوم بنيامينا وقع بمسيرة أطلقها حزب الله وهو الأكثر دموية منذ بدء الحرب".

وسائل إعلام إسرائيلية، أشارت إلى أن "عدد الإصابات المرتفع جراء انفجار مسيرة بنيامينا دعا إلى استدعاء مروحيات لإجلائهم".

في حين نوهت صحيفة يسرائيل هيوم، إلى أن "صفارات الإنذار لم تدو في منطقة بنيامينا قبل سقوط المسيرة".

وفي وقت لاحق؛ أعلن حزب الله اللبناني في بيان عملية إطلاق سرب من المسيّرات الإنقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا.