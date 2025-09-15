18 وفاة بسبب "الأمباز".. علف ملوث يتحول إلى غذاء قسري في السودان

شفق نيوز- الخرطوم

أكدت مصادر طبية، أن سكان مدينة الفاشر السودانية يقتاتون على علف الحيوانات بسبب المجاعة الناجمة عن المواجهات العسكرية في مناطق واسعة من البلاد.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه وهو طبيب في أحد مستشفيات المدينة، قوله: "حتى نحن نأكل علف الحيوانات، لا يوجد شيء آخر".

يُذكر أن السكان يتناولون "الأمباز" وهو علف مخصص للأبقار والحمير والإبل، لكن الصحيفة وصفت هذا القرار بأنه "خطوة يائسة نظرا لتعرض هذا العلف للتلوث الفطري، خاصة في موسم الأمطار".

وذكر عاملون في مجال الإغاثة المحليين، أن "ما لا يقل عن 18 شخصاً لقوا حتفهم في الأسابيع الأخيرة متأثرين بتناولهم للأمباز".

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن "قوافل الأمم المتحدة الغذائية تعجز منذ أكثر من عام عن إيصال الغذاء إلى مدينة الفاشر، بسبب تعرضها لهجمات عسكرية عند الاقتراب من المدينة".

يشار إلى أنه في حزيران/يونيو الماضي، أسفرت إحدى الغارات على قافلة مكونة من 15 شاحنة عن مقتل 5 من موظفي المنظمات الإنسانية، وفي آب/أغسطس، دمرت غارة أخرى 3 شاحنات مساعدات وأجبرت الباقية على العودة، ولا يزال من غير الواضح أي طرف في النزاع هو من قام بهذه الهجمات.