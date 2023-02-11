18 ألف وفاة بسبب الإنفلونزا في الولايات المتحدة

شفق نيوز/ تسببت الإنفلونزا في وفاة 18 ألف شخص على الأقل في الولايات المتحدة حتى الآن هذا الموسم، وفقا لأحدث البيانات الصادرة، عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقد تم تسجيل ما لا يقل عن 25 مليون إصابة، ومن بينها 280 ألف حالة استشفاء إثر الإصابة بالإنفلونزا هذا الموسم في البلاد، بحسب تقديرات المركز.

وأفاد أيضا أنه تم تسجيل 9 وفيات ترتبط بالإنفلونزا بين الأطفال خلال الأسبوع المنتهي يوم 4 فبراير/ شباط، لتصبح حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض بين الأطفال 106 حالات هذا الموسم.

وفي الوقت نفسه، سُجلت 2100 حالة استشفاء ترتبط بالأنفلونزا خلال نفس الأسبوع.

وعلى إثر ذلك، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يتلقى جميع أولئك الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر فيما فوق، اللقاح السنوي المضاد للإنفلونزا مع استمرار تفشي المرض في البلاد، على الأقل جراء الإصابة بالإنفلونزا الموسمية في الولايات المتحدة