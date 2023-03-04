18 ألف حالة وفاة جراء الإنفلونزا في الولايات المتحدة

شفق نيوز/ سُجل 26 مليون حالة على الأقل و290 ألف حالة استشفاء و 18 ألف حالة وفاة تتعلق بالإنفلونزا حتى الآن في الولايات المتحدة خلال هذا الموسم.

وبحسب أحدث تقديرات نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، تم تسجيل 117 وفاة ترتبط بالإنفلونزا بين الأطفال في البلاد هذا الموسم.

ومن جهة أخرى، واصل العدد والمعدل الأسبوعي لحالات الاستشفاء المتعلقة بالإنفلونزا في البلاد انخفاضه، حيث سُجلت 1500 حالة استشفاء ترتبط بالأنفلونزا خلال الأسبوع الأخير المنتهي يوم 25 فبراير/ شباط، بحسب "سي دي سي".

وفي ضوء ذلك، توصي المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يلتقى كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فيما فوق، اللقاح السنوي المضاد الإنفلونزا، طالما واصل فيروس الإنفلونزا انتشاره، وفقا لوكالة شنخوا.