170 قتيلاً وجريحاً بتفجير استهدف تجمعاً انتخابياً في باكستان

شفق نيوز / أعلنت الشرطة الباكستانية، يوم الأحد، سقوط أكثر من 40 شخصاً وإصابة 130 على الأقل، بتفجير استهدف تجمعا حاشدا لأنصار رجل دين وزعيم سياسي في منطقة باجور، شمال غربي البلاد، على الحدود مع أفغانستان.

وذكرت الشرطة أن "المؤتمر العمالي لجمعية علماء الإسلام، التي يتزعمها المولوي فضل الرحمن، كان ينعقد في ضواحي خار، عاصمة منطقة باجور، عندما وقع الانفجار"، لافتة إلى أن بعض الجرحى نقلوا إلى المستشفى الرئيسي بالمدينة في حالة حرجة، وأن عدد القتلى في تزايد.

ويعتبر الرحمن رجل دين مؤيد لطالبان وحزبه السياسي جزء من الحكومة الائتلافية في إسلام أباد.

وبحسب وسائل إعلام باكستانية، من غير المعروف، ما إذا كان الرحمن حاضراً في التجمع أم لا، ويجرى تنظيم اجتماعات في جميع أنحاء البلاد لحشد المؤيدين للانتخابات المقبلة.