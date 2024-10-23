17 غارة اسرائيلية على الضاحية وحزب الله يعلن استهداف شركة صناعات عسكرية قرب تل أبيب

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، قصف وتدمير مخزن أسلحة تابع لتنظيم "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، ضمن 17 غارة جوية عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

وقالت وسائل إعلام إن إحدى الضربات استهدفت شقة تتخذ كمكتب لمحطة الميادين في الضاحية.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية على منطقة "الجناح" في الضاحية الجنوبية أسفرت عن سقوط قتيل.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن من بين المصابين طفلًا استدعت جروحه دخول المستشفى للعلاج، فيما وصفت جراح الآخرين بالبسيطة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد صرح أنه تم رصد حوالي 25 عملية إطلاق عبرت من لبنان، وتم اعتراض معظمها، بالإضافة إلى عدد قليل من حوادث التحطم، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في عكا وكريوت والمنطقة المحيطة بها.

وشنّ الطيران الإسرائيلي غارات على بلدة "النبطية الفوقا"، وتجددت الغارات على ذات المنطقة التي كان قد استهدفها في "الليلكي".

من جانبه أعلن حزب الله اللبناني في بيان أنه استهدف بالصواريخ شركة للصناعات العسكرية تقع في إحدى ضواحي تل أبيب.

وفي بيان آخر، قال حزب الله إنه استخدم صواريخ دقيقة وأنواعا جديدة من الطائرات المسيرة لأول مرة في اشتباكاته مع القوات الإسرائيلية.

وأكد الحزب تمكنه من صدّ قوات إسرائيلية في اشتباكات بعدة قرى حدودية في جنوب لبنان.