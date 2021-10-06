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17 ضحية وجريح بانفجار قنبلة في مدرسة دينية جنوب شرقي أفغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-06T17:58:22+0000
17 ضحية وجريح بانفجار قنبلة في مدرسة دينية جنوب شرقي أفغانستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في افغانستان، مساء يوم الاربعاء، بسقوط ضحايا ومصابين بانفجار قنبلة وسط تجمع في مدرسة دينية بولاية خوست، جنوب شرقي أفغانستان.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن المصدر قوله، إن القنبلة انفجرت في تجمع بمدرسة دينية وتسببت بمقتل شخص وإصابة 17 آخرين، جميعهم من طلاب المدرسة.

وقبل عدة أيام، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن ثلاثة تفجيرات هزت مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان، استهدفت عربات لحركة طالبا ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة، بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات، والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول، يوم 15 آب/ أغسطس الماضي.

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