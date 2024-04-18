16 فرداً وكيانان وثلاث شركات.. تفاصيل العقوبات الجديدة على إيران

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على إيران، ردًا على هجومها "غير المسبوق" على إسرائيل في 13 أبريل/نيسان الجاري.

وجاء في بيان للوزارة، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أدرج 16 فردًا وكيانين يعملان على تمكين إنتاج الطائرات المسيّرة الإيرانية، كما صنف خمس شركات توفر المواد المكونة لإنتاج الصلب لشركة خوزستان للصلب الإيرانية (KSC)، أحد أكبر منتجي الصلب في إيران، أو شراء منتجات الصلب النهائية لشركة خوزستان للصلب".

‏وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضاً، عقوبات على ثلاث شركات تابعة لشركة (بهمن غروب) لصناعة السيارات الإيرانية، والتي واصلت تقديم الدعم المادي للحرس الثوري الإيراني والكيانات الأخرى المحددة وفقًا لسلطات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك وزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات الدفاع والقوات المسلحة (MODAFL).

وبوقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العقوبات الجديدة على إيران، تستهدف القادة والكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية وبرنامج الصواريخ والطائرات بدون طيار التابع للحكومة الإيرانية، والذي مكّن من هذا الهجوم الوقح.