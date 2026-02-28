15 قتيلاً إثر تحطم طائرة عسكرية "محملة بالاموال" في بوليفيا (فيديو)

شفق نيوز- لاباز

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بأن ما لا يقل عن 15 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب آخرون جراء تحطم طائرة شحن تابعة لسلاح الجو البوليفي في مدينة إل ألتو قرب العاصمة لا باز.

وبحسب التقارير، اصطدمت الطائرة بعد سقوطها بعدد من المركبات على طريق سريع قرب المطار، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل.

وأفادت إحدى مستشفيات المدينة بوصول عشرة مصابين، جميعهم كانوا في السيارات التي اصطدمت بها الطائرة.

وفي أعقاب الحادث، نجا سبعة أشخاص من أصل ثمانية من طاقم الطائرة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وذكر تلفزيون "يونيتل" أن الطائرة كانت تحمل أوراقاً نقدية، فيما أفادت صحيفة "إل ديبر" بأن طائرة "هيركوليز" سقطت على طريق للسيارات في مدينة إل ألتو، موضحة: "تم الإبلاغ عن سقوط طائرة هيركوليز التابعة للقوات الجوية البوليفية. اصطدمت الطائرة بعدد من السيارات المتحركة على الطريق السريع".

وبحسب شبكة "يونيتل"، يقوم البنك المركزي البوليفي والشرطة بإحراق الأوراق النقدية التي كانت على متن الطائرة. وأوضح رئيس البنك المركزي، ديفيد إسبينوزا، أن هذه الأوراق لم تكن قد دخلت بعد في الدورة النقدية الرسمية، وبالتالي لم تكن تتمتع بصفة قانونية.

كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق أشخاص حاولوا جمع الأموال من موقع الحادث.

من جانبها، أعلنت شركة الطيران الوطنية البوليفية "بوليفيانا" أن مطار إل ألتو الدولي أُغلق مؤقتاً عقب تحطم الطائرة، بانتظار استكمال التحقيقات وتأمين المطار.