14 مليون طفل معرضون لسوء التغذية وأزمة تمويل "اليونيسف" تفاقم المجاعة

شفق نيوز/ حذرت وكالة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يوم الخميس، أن ما لا يقل عن 14 مليون طفل يواجهون الجوع وخطر سوء تغذية هذا العام، فيما أكدت أن أزمة التمويل ستحرم 2,4 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، للفترة المتبقية من العام.

وحثّت الوكالة الحكومات والمؤسسات الخيرية على المساهمة في صندوق تغذية الأطفال التابع لها لتجنّب موجة مجاعة.

وأشارت المديرة التنفيذية لـ"اليونيسف"، كاثرين راسل، إلى إحراز تقدم كبير في القضاء على الجوع بين الأطفال منذ بداية القرن، لكن هذه المكاسب قد تتلاشى بسرعة.

وقالت في بيان، إن "التغذية الجيدة هي أساس صمود الطفل ونموه، مع عوائد استثمار لافتة".

وأضافت، أن "العائدات ستُقاس في عائلات ومجتمعات ودول أقوى وفي عالم أكثر استقراراً".

ومنذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل شهرين، قامت إدارة الكفاءة الحكومية "DOGE" التي يقودها بشكل غير رسمي مستشاره الملياردير إيلون ماسك بتقليص صلاحيات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد".

وأمر قاضٍ بوقف هذا الإجراء لكن وزير الخارجية، ماركو روبيو، أكد أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بصدد إلغاء 83% من البرامج من ميزانيتها البالغة 42 مليار دولار.

وقامت دول مانحة رئيسية أخرى، مثل بريطانيا، مؤخراً بخفض أو تجميد المساعدات الدولية في سعيها للسيطرة على العجز مع زيادة الإنفاق الدفاعي.

لكن راسل حذّرت من أن 2,4 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد سيُحرمون من "أغذية علاجية جاهزة للاستخدام" التي تقدمها اليونيسف، للفترة المتبقية من العام.

وقد يُغلق ما يصل إلى 2300 مركز يقدم الرعاية الحيوية للأطفال الذين يواجهون المجاعة، كما أن 28 ألف مركز تغذية تدعمها اليونيسف معرضة للخطر.

وتوقعت راسل أن يواجه 14 مليون طفل في المجموع "انقطاعات في خدمات التغذية ودعمها" هذا العام.

وقالت إن "أزمة التمويل تأتي في وقت من الاحتياجات غير المسبوقة للأطفال الذين ما زالوا يواجهون مستويات قياسية من النزوح والصراعات الجديدة والممتدة وتفشي الأمراض والعواقب المميتة لتغير المناخ".