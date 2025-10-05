14 قتيلاً ومصاباً بإطلاق نار جماعي في ولاية أميركية (فيديو)

موقع إطلاق النار في مدينة مونتغمري (5 تشرين الأول 2025)

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت الشرطة الأميركية، يوم الأحد، مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين بعدما أطلق مسلحان متنافسان النار على بعضهم البعض في منطقة مزدحمة بالحياة الليلية وسط مدينة مونتغمري عاصمة ولاية ألاباما.

ووقع الحادث في ليلة مزدحمة بالمنطقة السياحية بالمدينة بعد وقت قصير من مباراة كرة قدم بين جامعة توسكيجي وكلية مورهاوس، وفقاً لصحيفة "مونتغمري أدفرتايزر".

وذكر قائد شرطة مونتغمري جيمس غرابويز (في المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة)، بأن ثلاثة من الجرحى نقلوا إلى المستشفى بإصابات تهدد حياتهم عقب "إطلاق نار جماعي".

وقال غرابويز للصحفيين "كان هناك طرفان يطلقان النار على بعضهما البعض وسط حشد من الناس".

وأضاف أن مطلقي النار "لم يهتموا بمن حولهم عندما فعلوا ذلك".

وأفاد بأن المحققين كانوا يبحثون في الأدلة ويجرون مقابلات مع المشتبه بهم المحتملين، على الرغم من عدم توجيه اتهامات لأحد في وقت مبكر من صباح الأحد.

وأكد قائد شرطة مونتغمري: "سنفعل كل ما هو ضروري لجمع كل الأدلة لملاحقة كل متورط".