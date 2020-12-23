14 قتيلاً من قوات النظام السوري وتنظيم داعش باشتباكات شمال غربي البلاد

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية سورية، يوم الأربعاء، بسقوط 14 قتيلاً من قوات النظام السوري والكتائب المسلحة الموالية له وبإسناد جوي روسي، وعناصر تنظيم داعش، شمال غربي سوريا.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن حملة أمنية جديدة شنتها قوات النظام السوري والكتائب الرديفة الموالية لها ضد عناصر تنظيم داعش في البادية السورية وتحديداً في مثلث حلب - حماة – الرقة، أسفرت عن مقتل 5 عناصر من قوات النظام، و9 من تنظيم داعش.

وبينت أن الحملة ساندها دعم جوي من الطائرات الحربية الروسية والتي قصفت مواقع عناصر التنظيم في تلك المنطقة، وجرت اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لعدة ساعات.

وأشارت المصادر إلى إصابة عناصر من الطرفين بعضهم إصاباتهم خطيرة، مؤكدة أن الحملة مستمرة حتى القضاء على جيوب تنظيم داعش المنتشرة في المنطقة بدعم جوي روسي.

يذكر أنّ خلايا تنظيم داعش يزداد نشاطها في البادية السورية وخاصة خلال هذه الفترة في مثلث حلب - حماة – الرقة، وتقوم بمهاجمة مواقع القوات النظامية والقوات الرديفة التابعة لها، فضلاً عن قيامها بزرع الألغام والمفخخات على الطرق العامة الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.