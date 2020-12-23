سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

14 قتيلاً من قوات النظام السوري وتنظيم داعش باشتباكات شمال غربي البلاد

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-23T19:50:12+0000
14 قتيلاً من قوات النظام السوري وتنظيم داعش باشتباكات شمال غربي البلاد

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية سورية، يوم الأربعاء، بسقوط 14 قتيلاً من قوات النظام السوري والكتائب المسلحة الموالية له وبإسناد جوي روسي، وعناصر تنظيم داعش، شمال غربي سوريا.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن حملة أمنية جديدة شنتها قوات النظام السوري والكتائب الرديفة الموالية لها ضد عناصر تنظيم داعش في البادية السورية وتحديداً في مثلث حلب - حماة – الرقة، أسفرت عن مقتل 5 عناصر من قوات النظام، و9 من تنظيم داعش.

وبينت أن الحملة ساندها دعم جوي من الطائرات الحربية الروسية والتي قصفت مواقع عناصر التنظيم في تلك المنطقة، وجرت اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لعدة ساعات.

وأشارت المصادر إلى إصابة عناصر من الطرفين بعضهم إصاباتهم خطيرة، مؤكدة أن الحملة مستمرة حتى القضاء على جيوب تنظيم داعش المنتشرة في المنطقة بدعم جوي روسي.

يذكر أنّ خلايا تنظيم داعش يزداد نشاطها في البادية السورية وخاصة خلال هذه الفترة في مثلث حلب - حماة – الرقة، وتقوم بمهاجمة مواقع القوات النظامية والقوات الرديفة التابعة لها، فضلاً عن قيامها بزرع الألغام والمفخخات على الطرق العامة الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.

related

تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن حادث الطعن في لندن

Date: 2019-11-30 20:07:27
تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن حادث الطعن في لندن

البادية السورية.. معارك عنيفة بين القوات السورية وتنظيم داعش توقع 22 قتيلا من الجانبين

Date: 2020-12-13 11:39:50
البادية السورية.. معارك عنيفة بين القوات السورية وتنظيم داعش توقع 22 قتيلا من الجانبين

إحباط محاولة هروب سجناء دواعش من سجن الرقة السوري

Date: 2020-12-15 13:56:50
إحباط محاولة هروب سجناء دواعش من سجن الرقة السوري

قوات "قسد" تقتل داعشياً أثناء مداهمة في ديرالزور

Date: 2020-12-22 14:03:51
قوات "قسد" تقتل داعشياً أثناء مداهمة في ديرالزور

امريكا: داعش يكسب قوة في مناطق

Date: 2019-08-20 15:14:27
امريكا: داعش يكسب قوة في مناطق

ترامب: لدى داعش زعيم جديد ونحن نعرف هويته بالتحديد

Date: 2019-11-01 16:26:59
ترامب: لدى داعش زعيم جديد ونحن نعرف هويته بالتحديد