14 غارة "عنيفة" في ضاحية بيروت وانفجارات في ريف حلب

شفق نيوز/ شن الطيران الحربي الاسرائيلي مساء الجمعة وفجر السبت غارات وصفت بالـ"عنيفة جداً" استهدفت مناطق الحدث وبرج البراجنة وحارة حريك والمريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت

وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذاراً بإخلاء جديد لمبان في مناطق: الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية.

وعلى صعيد متصل افاد المرصد السوري بوقوع انفجارات في منطقة معامل الدفاع في ريف حلب الشرقي، من دون بيان تفاصيل أكثر.