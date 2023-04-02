13 هزة أرضية خلال 24 ساعة في سوريا

شفق نيوز/ أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا اليوم الأحد، عن تسجيل 13 هزة أرضية تراوحت، خلال 24 ساعة.

وذكر المركز في بيان، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة 7:46 من صباح اليوم الأحد هزة ضعيفة جنوب شرق اللاذقية بـ10 كم، و6 هزات في لواء اسكندرون، اثنتان منها متوسطة الشدة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضربتا شاطئ لواء اسكندرون شمال اللاذقية بـ59 كم و63 كم، والأربعة الأخرى ضعيفة، وهزتان ضعيفتان في كل من لبنان وفلسطين، و4 هزات ضعيفة في تركيا.

وذكر المركز إلى أن الهزات جاءت على أعماق مختلفة وصلت إحداها لفلسطين على عمق 92 كم.