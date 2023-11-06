13 قتيلا بالساعة.. عداد موت لا يتوقف في غزة منذ انطلاق الطوفان

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الاثنين، مقتل 10022 فلسطينيا بينهم 4104 أطفال، منذ بدء الحرب في قطاع غزة، ما يعني أن في الساعة الواحد تزهق أرواح 13 مواطناً جراء القصف الإسرائيلي، خلال شهر واحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن "الاحتلال استهدف مباشرة مستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة، كما استهدف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن "الاحتلال يشن حربا مسعورة على المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة، وأنه ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 فلسطينيا".

وشدد المتحدث على أن "الاحتلال يواصل الكذب بشأن وجود ممرات آمنة للنازحين والكوادر الطبية"، مشيرا إلى أن "الممرات الآمنة التي يتحدث عنها الاحتلال ما هي إلا ممرات للموت"، مشيرا إلى أن الاستهداف المباشر للمخابز أدى إلى أزمة كبيرة في توفير الغذاء للسكان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن "المنظومة الصحية باتت عاجزة تماما مع دخول العدوان شهره الثاني"، مطالباً جميع الأطراف العمل على توفير ممر إنساني آمن لضمان مرور المساعدات".