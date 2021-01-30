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13 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-30T08:52:55+0000
13 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق التي تديرها.

وقال الرئيس المشترك للهيئة جوان مصطفى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات المسجلة كانت لتسعة رجال وأربع نساء، وتوزعت بواقع 3 حالات في القامشلي، و3 في الطبقة، و3 في منبج، وإصابتان في الحسكة، وإصابة واحدة في كركي لكي (معبدة)، وواحدة في دير الزور.

وأضاف أنه تم تسجيل حالتيّ شفاء تامة من كورونا، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8476 حالة مؤكدة، منها 296 حالة وفاة و1212 حالة شفاء.

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