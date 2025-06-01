12 شخصاً بين قتيل وجريح.. حفل منزلي يتحول لحمام دم بولاية أمريكية

شفق نيوز/ أفاد مكتب شرطة مقاطعة كاتاوبا، يوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين في إطلاق نار جماعي خلال حفل أقيم في أحد المنازل بغربي ولاية نورث كارولينا الأمريكية.

ووقع إطلاق النار حوالي الساعة 12:45 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي في مدينة هيكوري، الواقعة في مقاطعة كاتاوبا.

وذكر مكتب قائد الشرطة أن أحد الضحايا في حالة حرجة، بينما يتواجد عشرة آخرون في المستشفى وهم في حالة خطيرة.

ويجري مكتب التحقيقات في ولاية نورث كارولينا وشرطة مدينة هيكوري تحقيقا. ويشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضا في التحقيق.

ولم يتم تنفيذ أي اعتقالات حتى الآن، كما لم يُعرف بعد عدد الرصاصات التي تم إطلاقها.