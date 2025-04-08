115 قتيلاً ومصاباً.. سقف ملهى ليلي يتسبب بمجزرة بهذا البلد (فيديو)

شفق نيوز/ تسبب سقوط سقف ملهى Jet Set الليلي بعاصمة جمهورية الدومينيكان، سانتو دومينغو، بمقتل وإصابة 115 شخصاً في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وقال رئيس مركز عمليات الطوارئ في البلاد، خوان مانويل مينديز، إن الجرحى نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين محتملين تحت الأنقاض.

وأضاف بحسب وسائل إعلام محلية: "نفترض أن العديد منهم لا يزالون على قيد الحياة، ولهذا لن تتراجع السلطات حتى لا يبقى هناك أي شخص عالقا تحت الأنقاض".

وحسب تقارير رسمية، فإن بين المصابين روبي بيريز مغني موسيقى ميرينغي، الذي كان يؤدي حفلا موسيقيا عندما انهار السقف.

ولم يتضح على الفور سبب انهيار سقف المبنى.