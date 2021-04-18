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100 ألف دولار.. كلفة تصدي إسرائيل لصاروخ واحد من "المقاومة"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-18T15:44:01+0000
100 ألف دولار.. كلفة تصدي إسرائيل لصاروخ واحد من "المقاومة"

شفق نيوز / كشف مسؤولون إسرائيليون، يوم الأحد، عن وجود صعوبة في إيقاف صواريخ المقاومة الفلسطينية، فيما أشاروا إلى أن تكلفة تصدي "القبة الحديدية" لصاروخ واحد فقط تتجاوز 100 ألف دولار.

وذكر قائد الوحدة الإسرائيلية رقم 81 للتكنولوجيا، الجنرال يوسي لانغوتسكي، أن "هناك تهديدا حقيقيا لتل أبيب، ليس من إيران وحدها، ولكن من جهات وجبهات مختلفة متعددة"، مشيرا إلى أن "الأنظمة الدفاعية الأخيرة لا يمكنها وقف تلك التهديدات، خاصة منظومة (القبة الحديدية)".

وأكد الجنرال الإسرائيلي أن "القبة الحديدية أثبتت عدم فعاليتها، وعجزت عن قدرتها على إيقاف صواريخ المقاومة الفلسطينية"، لافتا إلى أن "الجبهة الداخلية الإسرائيلية مهددة من قبل حركة حماس في قطاع غزة، وكذلك حزب الله اللبناني، فضلا عن تهديد إيران أيضا".

وعن سلبية منظومة (القبة الحديدية)، نوه إلى أنها "لا يمكنها التصدي للقذائف والصواريخ المتوالية من كل الجبهات، بل تتصدى لرد جزئي ومحدود فقط".

وأشار الجنرال الإسرائيلي، إلى أن "تكلفة التصدي للقذائف والصواريخ المنطلقة من قطاع غزة (على سبيل المثال) مرتفعة، إذ تبلغ تكلفة كل إطلاق صاروخ للقبة الحديدية أكثر من مئة ألف دولار، مقارنة بسعر تصنيع هذه الصواريخ الفلسطينية".

وخلص إلى القول "أحيانا يتم إطلاق صاروخين لاعتراض صاروخ فلسطيني واحد، ما يعني ضرورة وجود مخزون كاف لصواريخ منظومة (القبة الحديدية)".

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