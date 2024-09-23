120 ضحية وأكثر من 600 جريح في حصيلة جديدة للغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الإثنين، ارتفاعا جديداً بحصيلة القصف الاسرائيلي على جنوب لبنان.

وجاء في بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن "هذه الغارات أدت حتى اصدار هذا البيان إلى 120 شهيداً وأكثر من 600 جريح، ومن بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن شن سلسلة ثانية من الغارات الكثيفة جنوبي لبنان، بعد ساعات من هجوم في مرحلة اولى شملت 150 هدفاً باستخدام عشرات الطائرات الحربية المقاتلة.

فيما ردّ حزب الله، بقصف "المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ‏ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد ومُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ".