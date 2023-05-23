100 الف لتر من النفط تغرق الحدود المصرية السودانية وخبراء يرجحون هجوماً ضد ناقلة ايرانية

شفق نيوز / كشف تقرير بريطاني، اليوم الثلاثاء، عن وجود تسرب نفطي رصدته صور الاقمار الصناعية في منطقة البحر الأحمر قبالة الحدود المصرية السودانية، فيما رجح خبراء متخصصون بالمناخ أن يكون التسريب هجوماً ضد ناقلة إيرانية.

وقال موقع Middle East Eye البريطاني، إن "صور الأقمار الصناعية كشفت عن تسرب نفطي بطول 250 كم في البحر الأحمر".

وأوضح الموقع أن "التسرب بدأ على ما يبدو في 19 أيار، حيث تُبيِّن صور إضافية من القمر الصناعي Sentinel-2 L1C أن النفط انجرف جنوباً من المياه الواقعة قبالة الساحل القريب من الحدود المصرية السودانية".

ويقول فيم زويجنينبورج، من منظمة السلام الهولندية Pax، المتخصصة في المناخ والصراعات والبيئة، إن "التسرب يبدو أنه يصل إلى حوالي 100 ألف لتر من النفط".

تفاصيل تسرب نفطي في البحر الأحمر

وفي حين أبلغ موقع Middle East Eye أن البقعة كانت على الأرجح من الوقود الخفيف، وليس من النفط الخام الثقيل، وأنها انتشرت بفعل الرياح، ولا يزال مصدر هذا التسرب غير معروف.

أوضح زويجنينبورج خلال حديثه مع الموقع: "ربما يكون هذا إما تسريباً أو هجوماً ضد ناقلة إيرانية، لكننا لم نشهد أي حوادث انفجار مُبلغ عنها".

من المعروف أن البحر الأحمر منظومة بيئية غنية ومتنوعة بيولوجياً. إذ يضم واحداً من أطول الشعاب المرجانية المتصلة في العالم، التي تتسم بالندرة بسبب تحملها لدرجات الحرارة العالية، والتي يُتوقع لها أن تكون واحداً من آخر النظم الإيكولوجية المرجانية المتبقية في العالم.