10 ملايين دولار.. واشنطن تلغي مكافأة اعتقال وزير بطالبان لهذا السبب

شفق نيوز/ قررت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت، إلغاء المكافآت الموضوعة مقابل القبض على وزير الداخلية في حكومة طالبان الأفغانية، سراج الدين حقاني، ومسؤولين آخرين في الحركة.

وبحسب موقع "مكافآت من أجل العدالة" الأمريكي، حذفت الولايات المتحدة اسم كل من سراج الدين حقاني، الذي كانت قد وضعت مكافأة 10 ملايين دولار مقابل القبض عليه، إضافة إلى يحيى وعبد العزيز حقاني، اللذين وضعت مكافآت بـ5 ملايين دولار مقابل القبض عليهما.

ويعتقد بأن إزالة المكافآت عنهم جاءت مقابل إطلاق سراح المعتقل الأمريكي جورج جليزمان.

وكانت طالبان قد أفرجت أول أمس الخميس عن المواطن الأميركي الذي كان محتجزاً في أفغانستان لأكثر من عامين، وذلك عقب محادثات بين المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بولر ومسؤولين من طالبان في كابل.

واحتجز جليزمان عام 2022 في أثناء زيارته لكابل كسائح.

وأصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بياناً، يوم الخميس الماضي، أكد فيه إطلاق سراح جليزمان.

ومحادثات الخميس الماضي، في كابل هي الاجتماع المباشر الأعلى مستوى بين الولايات المتحدة وطالبان منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأفغانية أن بولر اجتمع مع وزير الخارجية في إدارة طالبان أمير خان متقي. وقال البيان "جرت مناقشات أثناء الاجتماع حول العلاقات الثنائية بين أفغانستان والولايات المتحدة، وإطلاق سراح سجناء، وتقديم الخدمات القنصلية للأفغان في الولايات المتحدة".

وكانت الولايات المتحدة قد أفرجت في يناير/كانون الثاني عن أفغاني أدانته محكمة أمريكية في اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات والإرهاب مقابل مواطنين أمريكيين محتجزين في أفغانستان.

ويُعتقد أن مواطنا أمريكياً ثالثاً يدعى محمود حبيبي ما زال محتجزاً في أفغانستان.