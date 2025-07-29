10 ملايين دولار.. مكافأة أمريكية مقابل معلومات عن العولقي

شفق نيوز- واشنطن

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، المكافأة المالية المخصصة للحصول على معلومات عن زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، إلى 10 ملايين دولار.

وقالت الخارجية في بيان: "رفع برنامج مكافآت العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة الحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو مكان سعد بن عاطف العولقي، زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، إلى مبلغ جديد يصل إلى 10 ملايين دولار".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن "العولقي تولى قيادة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في عام 2024".

وأضافت: "دعا العولقي علناً إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وبصفته زعيماً للتنظيم وأميراً سابقاً في محافظة شبوة باليمن، قاد هجمات ضد الولايات المتحدة، واختطف أمريكيين في اليمن".

وكانت الولايات المتحدة عرضت في وقت سابق، ما يصل إلى 6 ملايين دولار مقابل معلومات عن العولقي.