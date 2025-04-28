10 غارات أمريكية على مواقع الحوثيين في صنعاء وعمران

شفق نيوز/ ‏شنت الطائرات الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، سبع غارات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء، بينها أربع غارات على معسكر "براش نقم" بالعاصمة اليمنية.

كما استهدفت الطائرات الأمريكية مخازن أسلحة للحوثيين في حرف سفيان بعمران عبر ثلاث غارات، بحسب ما نقلته "العربية".

وتواصل الولايات المتحدة شن غارات شبه يومية على الحوثيين في اليمن منذ 15 آذار/ مارس الفائت.

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بإسرائيل.

فيما أطلقت الولايات المتحدة منذ 15 آذار/ مارس 2025 عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.