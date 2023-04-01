10 طائرات صينية تجتاز خط المنتصف بمضيق تايوان

شفق نيوز/ قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم السبت، إن عشر طائرات صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان الذي يمثل عادة حاجزا غير رسمي بين الجانبين، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي عن الأنشطة العسكرية الصينية إن تسع مقاتلات صينية وطائرة مسيرة عبرت خط المنتصف في غضون 24 ساعة حتى السادسة من صباح السبت بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة).

وقالت الوزارة إن تايوان أرسلت طائرات لتحذير الطائرات الصينية، فيما كانت الأنظمة الصاروخية تراقبها.

وهددت بكين برد انتقامي لم تحدده إذا التقت رئيسة تايوان تساي إينج وين، وهي في رحلة حاليا للأمريكتين، برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي.

وتشكو تايوان منذ سنوات، من المهمات شبه اليومية للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة الخاضعة لحكم ديمقراطي، والتي غالبا ما تكون في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة دفاعها الجوي.

وهددت بكين برد انتقامي لم تحدده إذا التقت رئيسة تايوان تساي إينج وين، وهي في رحلة حاليا للأمريكتين، برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي.