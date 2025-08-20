10 دول أوروبية تخطط لنشر قوات في أوكرانيا بعد اتفاق السلام

شفق نيوز- كييف

كشفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، يوم الأربعاء، أن نحو عشر دول أوروبية أعربت عن استعدادها لإرسال قوات إلى أوكرانيا ضمن خطة أمنية جديدة تهدف إلى تعزيز استقرار البلاد بعد توقيع اتفاق سلام محتمل.

ووضع المسؤولون الأوروبيون، أمس الثلاثاء، خطة لإرسال "قوة طمأنة" متعددة الجنسيات لردع "أي عدوان روسي مستقبلي" عن أوكرانيا، بانتظار موافقة الرئيس دونالد ترامب، بحسب المسؤولين.

وتتضمن المرحلة الأولى، وفق ما نقلته الوكالة عن أشخاص مطّلعين، نشر قوات أوروبية، بما في ذلك مئات الجنود البريطانيين والفرنسيين في أوكرانيا، بعيداً عن خط المواجهة، لمساعدة جيشها في التدريب والتعزيزات.

فيما تتضمن مرحلة لاحقة من الخطة توفير دعم أمريكي للمساهمة في تبادل المعلومات الاستخباراتية، ومراقبة الحدود، وإمدادات الأسلحة وربما الدفاع الجوي.

وما يزال الحجم الإجمالي والدور الذي ستلعبه القوة الأوروبية غير واضحين، لكن من المتوقع الاتفاق على التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

واستبعد الرئيس ترامب، أمس الثلاثاء، إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا بمجرد توقيع اتفاق السلام، لكنه اقترح بدلاً من ذلك أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم الدعم الجوي لمراقبة سماء البلاد.

وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز"، في إشارة إلى أوروبا: "فيما يتعلق بالأمن، فهم مستعدون لإرسال قوات برية. نحن مستعدون لمساعدتهم في أمورٍ أخرى، خاصةً - ربما يُمكن الحديث عن ذلك جواً - لأنه لا أحد يمتلك ما لدينا من معدات".

وما يزال حجم المساعدات الأمريكية غامضاً، لكن مسؤولين أوروبيين يتوقعون، على الأقل، أن تقدم واشنطن معلومات استخباراتية وأسلحة من خلال شركاء أوروبيين، وفقاً لـ"بلومبرغ".