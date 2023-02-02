يُوقع خلال 2023.. إسرائيل تكشف تفاصيل اتفاق "سلام" مع دولة عربية

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الخميس، وضع ما وصفتها بـ"اللمسات الأخيرة" على نص اتفاق "سلام" مع السودان، وفيما تطرقت إلى تفاصيل الاتفاق، أكدت توقيعه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

يأتي ذلك، في أعقاب زيارة أجراها وزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين، وصفها الإعلام العبري بـ"زيارة دبلوماسية تاريخية" إلى الخرطوم، صباح اليوم، التقى خلالها رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلة، أن "الزيارة تهدف إلى توقيع اتفاق سلام مع السودان، في وقت لاحق من العام الحالي"، مشيرة إلى أن الزيارة التي تمت بموافقة الولايات المتحدة، شهدت وضع الطرفين "اللمسات الأخيرة على نص الاتفاق"، ومن المتوقع أن يتم حفل التوقيع، بعد نقل السلطة في السودان إلى حكومة مدنية يتم تشكيلها كجزء من عملية الانتقال الجارية في البلاد.

وأضاف البيان، أن كوهين تحدث عن "رغبة إسرائيل في المساعدة في جهود التنمية في السودان لصالح الشعب السوداني، في مجموعة متنوعة من المجالات المدنية، بما في ذلك الأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية والزراعة وغيرها".