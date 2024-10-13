"يونيفيل" تسجل "انتهاكات مروعة" بحق قواتها في لبنان من الجيش الإسرائيلي

شفق نيوز/ أعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل"، يوم الأحد، عن تسجيل "انتهاكات مروعة" بحق قواتها من قبل الجيش الإسرائيلي، مضيفة أنها رصدت اجتياز ثلاثة فصائل عسكرية إسرائيلية لـ"الخط الأزرق".

وجاء في بيان لـ"يونيفيل" أورده موقع "روسيا اليوم"، أنه "في وقت مبكر من صباح اليوم، رصد جنود حفظ السلام في موقع للأمم المتحدة في رامية ثلاثة فصائل من جنود الجيش الإسرائيلي تعبر الخط الأزرق إلى لبنان".

وأضاف "عند الساعة 4:30 فجراً، وبينما كان جنود حفظ السلام في الملاجئ، قامت دبابتان من طراز ميركافا تابعتان للجيش الإسرائيلي بتدمير البوابة الرئيسية للموقع ودخلتاه عنوة، وقد طلبوا عدة مرات إطفاء أنوار القاعدة، ثم غادرت الدبابتان بعد نحو 45 دقيقة، وذلك بعد احتجاج يونيفيل من خلال آلية الارتباط التابعة لنا، معتبرين أن وجود الجيش الإسرائيلي يعرّض جنود حفظ السلام للخطر".

وأكمل "وعند الساعة 6:40 صباحاً، أبلغ جنود حفظ السلام في نفس الموقع عن إطلاق عدة رشقات نارية على مسافة 100 متر شمالاً، مما أدى إلى انبعاث دخان كثيف، وعلى الرغم من ارتداء أقنعة واقية، عانى 15 جندي حفظ سلام من آثار ذلك، بما في ذلك تهيج الجلد ومشاكل في المعدة بعد دخول الدخان إلى القاعدة. ويتلقى جنود حفظ السلام العلاج اللازم".

وأردف البيان "بالإضافة إلى ذلك، أوقف جنود الجيش الإسرائيلي يوم أمس (السبت) حركة لوجستية شديدة الأهمية ليونيفيل بالقرب من ميس الجبل، ومنعوها من المرور. ولم يكن من الممكن إكمال تلك الحركة المهمة".

وتابع "للمرة الرابعة في غضون يومين، نذكّر الجيش الإسرائيلي وجميع الأطراف الفاعلة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات".

وأكد أن "خرق موقع تابع للأمم المتحدة والدخول إليه يشكل انتهاكاً صارخاً آخر للقرار 1701 (2006)، وأن أي هجوم متعمّد على جنود حفظ السلام يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 1701".

وشدد على أن "ولاية يونيفيل تنص على حرية الحركة في منطقة عملياتها، وأن أي تقييد لهذا يعد انتهاكاً للقرار 1701"، مضيفاً "وقد طلبنا من الجيش الإسرائيلي تفسيراً لهذه الانتهاكات المروعة".