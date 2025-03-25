"يونيسيف" تكشف عن أرقام صادمة عن سوء التغذية في اليمن

شفق نيوز/ كشف صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في اليمن، يوم الثلاثاء، أن نصف الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة، ونحو مليون ونصف المليون امرأة حامل، يعانون من سوء التغذية الحاد.

وقال ممثل الصندوق في اليمن، بيتر هوكينز، خلال مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن واحداً من كل طفلين دون سن الخامسة يعاني من سوء التغذية الحاد في البلاد التي تشهد صراعاً مستمراً منذ أكثر من عشر سنوات.

وأضاف أن الصراع المستمر في اليمن قد وصل إلى مرحلة "مأساوية"، وهذا الصراع "سرق مستقبل الأطفال وجعل جيلاً كاملاً مضطراً للقتال من أجل البقاء".

وأشار إلى زيادة المجاعة والأزمات الأخرى في اليمن "ومن بين هؤلاء، هناك أكثر من 537 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد. هذا ليس مجرد أزمة صحية، بل يعني حكما بالإعدام على الآلاف".

ولفت هوكينز إلى وجود 1.4 مليون امرأة حامل ومرضع في البلاد يعانين من سوء التغذية، محذرا من أن تأثير ذلك سنشعر به أجيال قادمة.

وفي سياق متصل، أوضح هوكينز إن حملة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن في 2025 تم تمويل 25% فقط منها، محذراً من أنه في حال عدم توافر الموارد الطارئة، فإنهم لن يتمكنوا من تقديم الخدمات الأساسية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

ويشهد اليمن للعام العاشر حرباً عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات أكثر من 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ومنذ نيسان/ أبريل 2022، يشهد اليمن تهدئة نسبية من حرب بدأت قبل نحو عشر سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014.

ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، حسب الأمم المتحدة.