"يونيسيف" تكشف عدد ضحايا الحرب اليمنية من الأطفال

شفق نيوز/ كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، يوم الاثنين، أن أكثر من 11 ألف طفل يمني قتلوا وأصيبوا خلال الحرب الدائرة في البلاد منذ ثماني سنوات، فيما تم تجنيد نحو أربعة آلاف طفل بينهم فتيات.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل، التي زارت اليمن قبل أيام، إن أعداد ضحايا حرب اليمن من الأطفال ارتفعت إلى 11 ألفا بينهم 3742 قتيل، فيما ازدادت أعداد الأطفال المجندين إلى نحو أربعة آلاف طفل بينهم 91 فتاة.

وأوضحت أن الأطفال القتلى 2742 فتى، و983 فتاة، و49 مجهول الهوية، وأصيب 7245 طفلا، 5299 فتى، و1946 وفتاة، كما قتل أو جرح 62 طفلا بين نهاية الهدنة الأخيرة في اليمن في بداية تشرين الأول/ أكتوبر ونهاية تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 74 طفلا من بين 164 شخصا قتلوا أو أصيبوا بسبب ألغام أرضية وذخائر غير منفجرة بين تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر 2022.

وأضافت راسل "بالنسبة إلى الأطفال أصبحت الحياة صراعا من أجل البقاء. لقد فقد آلاف أرواحهم، وما يزال مئات الآلاف غيرهم معرضين لخطر الموت".

وبعد ثماني سنوت من النزاع على السلطة بين جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية، تواجه أفقر دول شبه الجزيرة العربية أكبر أزمة إنسانية في العالم، فيما تؤكد "يونيسيف" أن الأطفال هم أكثر من يدفع الثمن.

وكانت المنظمة الأممية قد أشارت قبل أشهر إلى مقتل وإصابة نحو 10 آلاف طفل.

وتمكنت الأمم المتحدة من التحقق من هذه الأرقام، لكن التقرير يُرجح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير.

وقالت راسل "إذا كانت لأطفال اليمن أي فرصة لمستقبل لائق، فيجب على أطراف النزاع والمجتمع الدولي وجميع من لهم نفوذ ضمان حمايتهم ودعمهم"، مضيفة "سيكون التجديد العاجل للهدنة خطوة أولى إيجابية".

وإلى جانب مقتل وإصابة الآلاف، أشار تقرير المنظمة الأممية إلى تجنيد 3995 طفلا في اليمن، إذ تم تجنيد 3904 فِتيان في القتال، و91 فتاة للمشاركة في فعاليات أو في نقاط تفتيش، فيما أشارت الأرقام السابقة إلى تجنيد 3500 طفل.

وفي تقرير أممي قُدم إلى مجلس الأمن الدولي ونشر في كانون الثاني/ يناير الماضي، قال خبراء الأمم المتحدة إنهم يملكون لائحة تضم 1406 أطفال تراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما، جندهم الحوثيون ولقوا حتفهم في الحرب سنة 2020.

وذكر التقرير الصادر اليوم الاثنين أنه جرى اعتقال 445 طفلا في النزاع، واختطاف 152، فيما تعرض 47 طفلا لعنف جنسي مرتبط بالنزاع، هم 29 فتى و18 فتاة، ووقع 672 هجوما على منشآت تعليمية، و228 على مرافق صحية.

ومنذ ما يقرب من ثماني سنوات، يحتاج أكثر من 23,4 مليون شخص (من بين 30 مليونا)، بينهم 12,9 مليون طفل، إلى مساعدة إنسانية وحماية، ويعاني ما يقدر بنحو 2,2 مليون طفل في اليمن سوء تغذية حادًّا، بما في ذلك ما يقرب من 540 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد الشديد.

ويفتقر أكثر من 17,8 مليون شخص، بما في ذلك 9,2 مليون طفل، إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.

وفي الوقت نفسه، يواجه اليمن أزمة تعليمية حادة، إذ إن هناك مليوني طفل خارج المدارس، وقد يرتفع هذا العدد إلى 6 ملايين طفل في المستقبل لأن مدرسة واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس في اليمن تعرضت لتدمير أو أضرار جزئية.

وتحتاج اليونيسيف بشكل عاجل إلى 484,4 مليون دولار للاستجابة للأزمة الإنسانية في عام 2023، وفقا للتقرير.

وقالت راسل "في نهاية المطاف، وحده السلام المستدام سيُتيح للعائلات إعادة بناء حياتها المحطمة والبدء في التخطيط للمستقبل".