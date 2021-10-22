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يوم "غضب" مرتقب في لبنان احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-22T09:23:20+0000
يوم "غضب" مرتقب في لبنان احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود

شفق نيوز / حث رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اللبناني، بسام طليس، يوم الجمعة، على "يوم غضب عام" لقطاع النقل البري والسائقين على جميع الأراضي اللبنانية، وذلك احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال طليس في مؤتمر صحفي، تناقلته وسائل إعلامية: "للأسف دائما هناك من يجرنا للإجتماعات الطارئة وأن نذهب لاتجاهات لا نرغب بها، وسياسة التسويف والمماطلة والوعود تأخذنا إلى أماكن لا نرغب بها".

وأضاف أن "جدول تركيب أسعار المحروقات ليس جدولا منزلا، وقطاع النقل البري كان سباقا في توقع ما حدث بالنسبة لمسار ارتفاع سعر المحروقات".

وتابع "لدينا خياران إما أن ينفذ الدعم بالآلية المتفق عليها أو سنذهب إلى تعرفة جديدة ستكون الناس غير قادرة على تحملها لأن الدولة لم تسع لتأمين أي شيء آخر"، مشيرا إلى أن "كلفة النقل الشهرية ستصبح ما لا يقل عن مليون و500 ألف ليرة".

وطالب طليس، بضرورة أن يكون "نهار الأربعاء المقبل 27 أكتوبر/تشرين الأول، يوم غضب عام لقطاع النقل البري والسائقين على جميع الأراضي اللبنانية".

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