"يوم عظيم للبشرية".. فايزر تصنع حبة دواء لعلاج فيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلن الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا،، يوم الاحد، عن تطوير دواء تجريبي لمعالجة فيروس كورونا، وتقليل مخاطر دخول المستشفى، والوفاة للمصابين بالفيروس.

وقال بورلا في لقاء مع شبكة CNN الامريكية، تابعته وكالة شفق نيوز "أعتقد أنه يوم عظيم للبشرية. يأتي هذا الخبر بعد عام تقريبا من اليوم الذي اعلنا فيه عن لقاح فيروس كورونا واليوم نعلن عن حبة دواء تعالج المصابين بالمرض".

واضاف انه "اعلان هام هذا يعني انه بدلاً من ادخال 10 اشخاص مصابين بكورونا الى المستشفى سيتم نقل شخص واحدا فقط الى المستشفى، وعلى الارجح سيموت عدد قليل جدا من المرضى، لذا فأن تقديم هذه الحبة سينقذ ملايين وملايين الارواح ".

وبشأن الاستمرار بتلقي لقاح فايزر المضاد لكورونا، اكد بورلا على اهمية "التطعيم وتلقي الجرعات المعززة لجميع الاعمار لكي نتمكن من التخلص من هذا الفيروس".

واستدرك "بالطبع اللقاحات ليست فعالة بنسبة 100% ولا يحصل الجميع على اللقاح، لهذا السبب لدينا هذا الوضع المؤسف حيث تزدحم وحدات العناية المركزة الخاصة بالاشخاص المصابين بفيروس كورونا".

وختم بالقول "الان لدينا حل لذلك وهذه هي مكانة هذه الحبة بالضبط، فهي تستخدم لعلاج اولئك الذين اصيبوا بالمرض. بمجرد اصابتك بالفيروس يمكن ان تساعدك هذه الحبة حقا".