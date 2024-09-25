يوم دامٍ آخر في لبنان: 472 ضحية ومصاباً الاربعاء

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية الأربعاء على مناطق عدة في لبنان الى 72 قتيلاً، وفق ما أوردت وزارة الصحة، في وقت تستهدف غارات اسرائيلية كثيفة مناطق في شرق البلاد.

وأحصت الوزارة في بيانات متلاحقة مقتل 38 شخصا في جنوب لبنان، و12 آخرين في البقاع (شرق)، إضافة الى 22 قتيلا في ضربات على بلدات شمال بيروت وجنوبها.

كما أصيب قرابة 400 شخص آخرين بجروح. وكانت حصيلة سابقة لوزارة الصحة أفادت بمقتل 51 شخصا وجرح أكثر من 220 آخرين.

وبهذه الاثناء ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن فرصة منع حرب أوسع بين حزب الله وإسرائيل تضيق

وشنّ الجيش الإسرائيلي أعنف ضرباته الجوية في عام على لبنان هذا الأسبوع مستهدفا قيادات لحزب الله ومئات المواقع في عمق لبنان كما أطلق الحزب مدعوماً بفصائل عراقية وابلا من الصواريخ وطائرات مسيرة صوب إسرائيل، تسبب بوقوع إصابات واستهداف قواعد عسكرية.