يومياً.. نحو 60 ألف زائر إيراني يعبرون من منفذ الشلامجة صوب كربلاء

شفق نيوز- البصرة

يشهد منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة، حركة مكثفة للزائرين القادمين من إيران، بالتزامن مع اقتراب زيارة الأربعين، إذ بلغ عدد الوافدين عبر المنفذ أكثر من 57,000 زائر يومياً.

وقال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة، عقيل الفريجي، لوكالة شفق نيوز إن "منفذ الشلامجة يشهد انسيابية عالية جداً في دخول الزوار وتفويجهم على مدار الساعة، دون تسجيل أي حالات تزاحم أو تراكم أو تأخير في نقطة العبور، سواء للوافدين أو المغادرين".

وأضاف أن "الإجراءات المتبعة في منطقة الجوازات تتسم بالسلاسة والسرعة، مع تدقيق أمني شامل من قبل الأجهزة المختصة يشمل الزوار والأمتعة والحقائب، مع التشديد على عدم السماح بدخول أي من المواد الممنوعة".

وأشار الفريجي، إلى أن "الجهد الأمني يرافقه إنتشار سريع للقوات المختصة لتأمين حركة الزائرين وضمان تنقلهم بأمان، إلى جانب حشد خدمي كبير من قبل إدارة المنفذ، مدعوماً بالإسناد البلدي والخدمي والفني من قبل الحكومة المحلية".

وختم حديثه قائلاً إن "عدد الزوار الذين عبروا منفذ الشلامجة اليوم، تجاوز 57,000 زائر، من ضمنهم أكثر من 43,000 وافد، حيث وفرت لهم جميع مستلزمات الراحة من طعام وشراب ومحطات استراحة قدمتها المواكب الحسينية داخل المنفذ".