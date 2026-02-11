يهود يتظاهرون أمام البيت الأبيض ويطالبون ترمب بعدم الانجرار خلف نتنياهو

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

نظم عدد من اليهود في الولايات المتحدة وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض، يوم الأربعاء، للتنديد بسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي تجاه قطاع غزة والفلسطينيين، فيما وجّه رجل دين يهودي رسالة شديدة اللهجة للرئيس الأميركي دونالد ترمب طالبه فيها بعدم "الانجرار" وراء نتنياهو.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في العاصمة واشنطن، إن عدداً من اليهود نظموا وقفة احتجاجية للتنديد بسياسة نتنياهو تجاه الفلسطينيين وقطاع غزة.

وقال الحاخام اليهودي يسروئيل دوفيد، أحد المشاركين في الوقفة، لوكالة شفق نيوز: "نحن هنا أمام البيت الأبيض لنناشد الرئيس ترمب ألا يقع تحت تأثير ذلك المجرم، نتنياهو، الذي يتحدث زوراً باسم الدين اليهودي".

وأضاف أن "اليهودية دين يدعو للخضوع لله، بينما الصهيونية هي حركة قومية أنانية نشأت قبل نحو 140 عاماً فقط، ودولتها القائمة منذ 77 عاماً هي كيان يتناقض تماماً مع ديننا".

وأوضح أن الشريعة اليهودية (التوراة) تحرم "القتل والسرقة"، كما تحرم على اليهود إقامة سيادة خاصة بهم أو وطن قومي منذ "خراب الهيكل" قبل 2000 عام، واصفاً قيام الدولة بـ"المسخ" الذي تسبب في سفك دماء الفلسطينيين واليهود على حد سواء.

ودعا الحاخام قادة العالم إلى عدم الاستسلام لـ"الترهيب"، قائلاً: "معارضة الجرائم أو الإبادة الجماعية في غزة وفلسطين ليست معاداة للسامية، بل إن الوقوف مع الصهيونية هو التجسيد الحقيقي لمعاداة الساميّة، لأنها أوجدت فجوة بين اليهود والمسلمين بعد مئات السنين من التعايش بسلام تحت ظلال الدولة العثمانية وفي دول مثل إيران".

وفي سياق متصل، دافع الحاخام عن وضع اليهود في إيران، مشيراً إلى أن طهران "تحترم اليهود ومعابدهم وتميز بوضوح بين اليهودية والصهيونية"، معتبراً أن "كراهية نتنياهو لإيران تنبع من هذا التمييز الدقيق الذي تفهمه القيادة الإيرانية".

واختتم دوفيد تصريحه بمقارنة الوضع الحالي بنظام "الأبارتهايد" (الفصل العنصري) الذي انتهى في جنوب أفريقيا، مؤكداً أن "الاحتلال غير قانوني وضد إرادة الله"، معرباً عن أمله في أن "تنتهي هذه الدولة وهذا الاحتلال سريعاً وبطريقة سلمية ليعود السلام بين اليهود والمسلمين كما كان سابقاً".

ويجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، وتتزامن هذه الوقفة مع اجتماع بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لبحث الحرب على إيران وتفاصيل المفاوضات الجارية معها.