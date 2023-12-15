يهود أمريكا يجمعون تبرعات قياسية غير مسبوقة بتاريخهم لمساعدة إسرائيل

شفق نيوز/ أفاد موقع "واينت" العبري، اليوم الجمعة، بأن يهود الولايات المتحدة جمعوا مبلغا غير مسبوق بتاريخهم لمساعدة إسرائيل.

ولفت الموقع إلى أن اليهود الأمريكيين جمعوا رقما قياسيا قدره 1 مليار دولار من التبرعات لإسرائيل، بما في ذلك حوالي 600 مليون دولار جمعتها الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية (JFNA) منذ اندلاع الحرب في غزة، وفق ما نشر باحثون من برنامج رودرمان للدراسات اليهودية الأمريكية في جامعة حيفا.

ووفقا للباحثين، فإن "هذا المبلغ غير مسبوق" ويمثل زيادة بنسبة 70% مقارنة بثاني أكبر جهد لجمع التبرعات من قبل الجالية اليهودية في الخارج في التاريخ، والذي حدث خلال حرب لبنان الثانية في عام 2006.