"يهودي".. رئيس حزب الخضر البريطاني يدعو لمقاطعة إسرائيل

شفق نيوز- لندن

دعا رئيس حزب الخضر في بريطانيا زاك بولانسكي، يوم الاثنين، حكومة بلاده، إلى قطع كامل علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع الحكومة الإسرائيلية.

وجاءت تصريحات بولانسكي، اليهودي المعروف بنشأته وسط أسرة صهيونية، في سياق خطاب ألقاه في لندن بمناسبة إطلاق حملة انتخابات المجالس المحلية، بحسب القناة الإسرائيلية السابعة.

وأوضح السياسي البريطاني أنه "من المشين تمتع إسرائيل بحقوق دبلوماسية وتجارية"، داعيًا لندن إلى "فرض عقوبات أشد، وإلغاء الاتفاقية التجارية مع إسرائيل، وإنهاء الإبادة الجماعية"، وفق تعبيره.

وفي خطابه، حثّ الحكومة البريطانية على "منع الجيش الأمريكي من استخدام مجال بلاده الجوي ضد إيران"، وقال: "لا تزال لدينا قواعد بريطانية تُحلّق منها قاذفات أمريكية إلى إيران. يجب أن نمنع الولايات المتحدة من استخدام مجالنا الجوي".

وأضاف بولانسكي أنه "على الحكومة البريطانية تعليق العلاقات الدبلوماسية ووقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل".

واتهم بولانسكي رئيس الوزراء كير ستارمر بـ"الجبن والتواطؤ في أعمال إجرامية".

وأضاف بولانسكي، الذي تلقى تعليمه في مدرسة الملك داود اليهودية الشهيرة في مانشستر، أن آراءه حول إسرائيل بدأت تتغير بعد اطلاعه على نشاط منظمة "كسر الصمت".

و"كسر الصمت"، منظمة حقوقية يسارية إسرائيلية، تلقي الضوء على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وكان لها دور بارز في تغطية "جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة"، بحسب موقع المنظمة الإلكتروني.

وعلَّقت صحيفة "جويش نيوز" (اليهودية) البريطانية على تصريحات زاك بولانسكي، مشيرة إلى أن والدته، أعربت علنًا وأكثر من مرة، عن كامل دعمها لإسرائيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أعرب أفراد من عائلة بولانسكي المقربين، بمن فيهم شقيقته، عن دعمهم لمنظمات مؤيدة لإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بولانسكي ظل على تواصل مع والدته، بينما ابتعد عنه أفراد آخرون من العائلة بسبب مواقفه المناوئة لإسرائيل.