يني شفق: تركيا غيرت توقيت هجوم في العراق وسوريا بسبب تسريب أمريكي

شفق نيوز/ قالت صحيفة يني شفق التركية، يوم الاثنين، إن أنقرة غيرت توقيت العملية الجوية في شمال سوريا والعراق لمدة يوم واحد بسبب تسريب الجانب الأمريكي معلومات عن ذلك.

وأضافت الصحيفة: "وفقا للمعلومات التي تلقتها يني شفق، فقد كان من المقرر أن تتم العملية مساء الأحد. ولكن تم تسبيق الموعد ليوم واحد لأن الجانب الأمريكي الذي تم إطلاعه بشكل مسبق على العملية سرب معلومات عنها. وبما أن جهود واهتمام القوات المسلحة التركية تركز على مدى عدة أشهر على العمليات في شمال العراق، لم يتوقع أحد حدوث مثل هذه العملية واسعة النطاق في سوريا".

ونوهت الصحيفة بأن الجيش التركي بفضل الخطة "التي أفسدت لعبة رغب البعض لعبها، أثبت للجميع أنه يمكن إصابة الأهداف في وقت واحد على نقطتين (في شمال سوريا وشمال العراق)".

وفجر أمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تنفيذ مقاتلاتها لغارات جوية على معاقل لحزب العمال الكوردستاني والأجنحة المحلية الموالية له شمالي سوريا والعراق.

وذكرت الوزارة أن، "العملية تهدف لضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر تحييد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي/كي جي كي/ واي بي جي" وغيرها".

من جهتها ذكرت قناة "A Haber" التلفزيونية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي دمر قواعد "إرهابية" نتيجة العملية الجوية في شمال العراق وسوريا ، والتي نفذت ليلة الأحد.

وبحسب القناة شارك في العملية أكثر من 50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار.