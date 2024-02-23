يميل إلى فكر "الإخوان".. زوجة البغدادي تكشف أسراراً جديدة عن زعيم "داعش"

شفق نيوز/ كشفت أسماء محمد، الزوجة الأولى لزعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، يوم الجمعة، تفاصيل وأسرار جديدة عن زعيم التنظيم الذي أرهب العالم لسنوات.

ومن بين الأسرار التي تكشفها أسماء خلال المقابلة، ما قالته بأنها تعرضت للصدمة بعد أن منعها زوجها من الترحم على والدها، مشككا في دينه، مردفة بالقول: "منعني من الترحم على والدي، وهذا أوصلني إلى حد الشك في عقيدتي".

وعن علاقة البغدادي بالإخوان المسلمين، أوضحت أن زوجها كان يميل إلى فكر الإخوان وأنه خوّن جبهة النصرة واتهم القاعدة بالردة وضلال الفكر.

وكشفت أسماء محمد أيضاً، عن رفضها لفكرة زواج ابنها "حذيفة" وهو في سن الخامسة عشرة، لافتة إلى أن زواجه كان هزليا لأنه كان حينها طفلا رغم حمله للسلاح.

ومنعت زوجة البغدادي، ابنها من الزواج من ابنة أبو مصعب الزرقاوي، وفي النهاية تزوج ابنة أخيها، مشيرة إلى أن ابنها "حذيفة" قُتل ولا تعرف مكان جثته حتى الآن.

يذكر أن أسماء محمد كانت أوقفت بتركيا في حزيران 2018، في محافظة هاتاي الحدودية مع سوريا، غير أن السلطات التركية لم تعلن عن توقيفها قبل تشرين الثاني 2019.

وكشفت أنقرة حينها أن أرملة البغدادي اعتقلت مع عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنته ليلى، فيما قال مسؤول تركي وقتها إن تلك هي "الزوجة الأولى" للبغدادي.

وكانت السلطات القضائية العراقية، أعلنت الأسبوع الماضي، استجواب "عائلة" البغدادي، موضحة أنه تمّت استعادتهم من خارج البلاد، دون أن تحدد أو تعطي مزيدا من التفاصيل.