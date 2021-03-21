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يمر بالأردن والسعودية.. إسرائيل تعلن مشروعا ضخما يربط حيفا وأبوظبي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-21T07:42:08+0000
يمر بالأردن والسعودية.. إسرائيل تعلن مشروعا ضخما يربط حيفا وأبوظبي

شفق نيوز/ كشف آفي سمحون رئيس المجلس الاقتصادي في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، النقاب عن عزم بلاده تنفيذ مشروع ضخم مع الإمارات.

وقال سمحون بحسب صحيفة "معاريف" العبرية، إن "بلاده والإمارات تدرسان تدشين عدد من مشاريع البنى التحتية الكبيرة ذات الطابع الاستراتيجي، على رأسها خط سكة حديد يربط الإمارات بميناء حيفا على البحر المتوسط".

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن "خط السكة الحديد الذي تعتزم إسرائيل والإمارات دراسته لتدشينه يفترض أن يمر في كل من الأردن والسعودية"، مشيرا إلى أن "ما يزيد من فرص تنفيذ هذا المشروع، أن معظم هذا خط السكك الحديدية قائم حاليا، وينقصه فقط تدشين 200-300 كلم متر في الأردن فقط".

وأفاد سمحون بأن "إنجاز هذا المشروع سيسمح بنقل البضائع من إسرائيل إلى الإمارات في غضون يوم أو يومين، وذلك بخلاف النقل عبر الحاويات الذي يستغرق 12 يوما من خلال قناة السويس".

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن "تدشين المشروع السككي يسمح بنقل المنتجات الزراعية الطازجة، وهي المنتجات التي تفتقدها الإمارات بسبب الظروف المناخية هناك، لافتا إلى أن الولايات المتحدة مهتمة بإنجاز مثل هذه المشاريع، لأنه يمنح جميع دول المنطقة عوائد اقتصادية واضحة، ويسمح بشكل بتعزيز الأردن، بدعوى أن الاقتصاد الأردني هو الأكثر احتياجا للمساعدة الاقتصادية".

يذكر أن الإمارات والبحرين وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب.

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