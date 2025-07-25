يمتد 5 أيام.. أطباء بريطانيا يضربون عن العمل

شفق نيوز- لندن

أعلن آلاف الأطباء العاملين في نظام الصحة المدعوم من الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، الإضراب عن العمل لمدة خمسة أيام بسبب خفض الرواتب.

وقالت خدمة الصحة الوطنية، إن أقسام الطوارئ ستكون مفتوحة وإن المستشفيات والعيادات ستحاول توفير الرعاية لأكبر قدر ممكن من المرضى الذين لهم مواعيد مخطط لها.

ووفقاً لوسائل إعلام بريطانية، يسعى الأطباء للحصول على زيادة في الرواتب لتعويض ما تقول نقابتهم (الرابطة الطبية البريطانية) إنه خفض للرواتب بنسبة 20% بعد احتساب التضخم منذ 2008.

وقال رئيسا لجنة الأطباء المقيمين في نقابة الاطباء، ميليسا ريان، وروس نيوود، إن "تآكل الراتب وصل إلى النقطة التي يمكن أن يصل عندها أجر مساعد الطبيب إلى ما يفوق أجر الطبيب المقيم بنسبة 30%".